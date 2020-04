Alto Minho pede ativação do Plano de Emergência para travar infeção nos lares

"No distrito de Viana do Castelo existem 64 instituições, com 2.328 idosos residentes. Neste momento, um terço destes utentes e dos funcionários que lá trabalham são casos positivos de covid-19. Era necessário darmos um novo impulso para resolver os problemas que têm vindo a público, nomeadamente, quanto ao acolhimento de idosos que estando infetados não apresentam sintomas", explicou Miguel Alves.

Em declarações à agência Lusa, o socialista que também preside à Câmara de Caminha explicou que a ativação do Plano Distrital de Emergência foi decidida, hoje de manhã, numa reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil e, discutido, à tarde numa reunião da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

Miguel Alves adiantou que a resposta do Governo deverá chegar ainda hoje ou na quarta-feira, sendo que, entretanto, "está a ser trabalhada a abertura, até final da semana, de um lar de retaguarda, com 50 camas, na Pousada da Juventude de Viana do Castelo para apoiar instituições de idosos do distrito que não tenham condições para isolar idosos infetados, mas sem sintomas da doença, ou recursos para garantir o seu acompanhamento".