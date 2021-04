Alunos da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa contra manutenção de aulas à distância

A direção da Faculdade decidiu que os alunos vão continuar a estudar, em casa, até ao final do semestre. Uma posição criticada pelo presidente da Associação de Estudantes, José Pinho.Contra a decisão da Faculdade, os alunos vão concentrar-se esta tarde, em protesto, à porta da Universidade Nova, na Avenida de Berna, em Lisboa.A associação de estudantes promoveu nos últimos meses um inquérito para avaliar o funcionamento do ensino à distância.José Pinho adianta as principais queixas dos estudantes em relação ao ensino online.Os estudantes de Lisboa convocaram para 28 de abril um dia de luta nacional, em defesa de melhores condições para o ensino superior. Haverá manifestações em várias cidades do país.