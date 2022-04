Alunos da Mealhada ganham hábitos alimentares saudáveis com jogos e sessões

"Explicar que uma maçã é mais saudável do que uma bolacha, que beber água é preferível a beber sumos, são alguns dos conceitos transmitidos através de jogos, trabalhos manuais e sessões explicativas orientadas pela nutricionista do Município da Mealhada", referiu esta Câmara do distrito de Aveiro.

O Programa de Educação Alimentar da Câmara Municipal da Mealhada decorre durante o terceiro período escolar, sendo dirigido aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas da Mealhada.

"Informar, sensibilizar e incentivar os mais novos a fazerem escolhas mais informadas e conscientes, bem como promover a saúde individual e a sustentabilidade do planeta, são os principais objetivos deste programa que está a ser desenvolvido nas escolas do Município da Mealhada".

De acordo com a nutricionista Rita Fernandes, este programa visa "capacitar os alunos para o que devem comer e o que devem evitar", sendo passada a mensagem dos hábitos mais saudáveis em termos de alimentação através de jogos e de sessões de educação alimentar.

A intervenção abrange alunos com idades em que são "determinados os hábitos e comportamentos alimentares de futuro, procurando-se, desta forma, prevenir possíveis doenças do comportamento alimentar, assim como evitar perigos associados à má alimentação em termos de autoestima e de amor próprio".

De acordo com o Município da Mealhada, o programa é adaptado à idade das crianças e aborda desde os lanches saudáveis à importância das hortícolas, passando pela análise de rótulos e benefícios da dieta mediterrânica.

Além das atividades com as crianças, este programa contempla também iniciativas dirigidas aos encarregados de educação, "de forma a envolver toda a comunidade escolar, uma vez que o comportamento alimentar da criança depende diretamente de quem a rodeia".

O vereador da Câmara Municipal da Mealhada Gil Ferreira, responsável pelo pelouro da Educação, considerou que este programa é mais uma ferramenta com a qual pretende "influir positivamente a vida" das crianças.

"Pretendemos que as crianças do nosso concelho cresçam felizes e saudáveis, com as nossas estruturas a merecerem a confiança dos pais", concluiu.