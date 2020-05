Alunos do ensino profissional vão fazer um exame de acesso ao Superior

Os estudantes do ensino profissional vão fazer exames regionais nas escolas mais próximas das respetivas áreas de residência. Só um exame e com o resultado que tiverem nesse exame vão poder candidatar-se a todas as universidades e politécnicos que abrirem vagas nos concursos especiais de acesso para estes alunos.