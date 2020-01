Alunos e professores em homenagem a Giovani Rodrigues

Foram lançadas vinte e uma rosas ao rio Tua, correspondentes à idade do estudante.



Giovani Rodrigues era cabo-verdiano e aluno do pólo de Mirandela, integrado no Instituto Politécnico de Bragança.



Morreu a 31 de dezembro no Hospital de Santo António, no Porto, depois de ter sido encontrado dez dias antes, caído na rua, depois de uma cena de pancadaria que começou num bar.



O presidente da Associação de Estudantes Africanos diz tratar-se de um isolado e lembra que há, no instituto, alunos de 70 nacionalidades.



Para amanhã está marcada uma marcha de homenagem em Bragança.