Alunos em protesto contra presença de amianto nas escolas

Hoje é mais um dia de protestos em várias escolas do país numa iniciativa que decorre ao longo de toda a semana. Os alunos estão na rua, com o apoio de alguns professores. Reivindicam melhores condições para os estabelecimentos de ensino, mais funcionários e a remoção definitiva do amianto.