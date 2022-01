Alunos infetados deixam de obrigar a isolamento das turmas

As aulas recomeçam na próxima segunda-feira e em caso de haver alunos infetados as turmas deixam de ficar em isolamento. No conjunto de medidas anunciadas hoje passaram a ficar isentas da necessidade de fazer teste à covid-19 as pessoas com reforço da vacina há mais de 14 dias. Isto vale para visitas a lares e acesso a grandes eventos e recintos desportivos.