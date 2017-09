Alunos portugueses voltam hoje à escola

Até ao quarto ano todos os alunos vão ter manuais gratuitos, numa medida que abrange 380 mil crianças.



As escolas vão ter também mais funcionários. São mais 1.500 assistentes operacionais em 2017/2018. O governo promete mais 500 no próximo ano.



Novidades também ao nível da autonomia e flexibilidade curricular. O projecto piloto arranca em 235 escolas, que vão poder gerir 25% do currículo em início de ciclos de ensino.



No primeiro ciclo, os alunos vão ter menos 30 minutos de aulas por dia.



É o que acontece a partir de hoje no agrupamento D. Afonso Sanches, em Vila do Conde, onde esta manhã houve já a receção dos meninos do pré-escolar e do 1.º ciclo.