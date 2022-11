Alunos que ocupam escolas pelo fim dos combustíveis fósseis mantêm protesto

Alice Gato, porta-voz do movimento, organizado nomeadamente pela Greve Climática Estudantil, e integrado no movimento internacional "End Fossil Occupy!", disse que na escola António Arroio, onde nos últimos dois dias não houve aulas devido à "ocupação", estão e vão permanecer cerca de 50 alunos.

Outros tantos, disse, estão no Liceu Camões, onde vão ficar também durante todo o fim de semana.

Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, os estudantes estiveram dentro das instalações, num espaço cedido pela própria faculdade e onde organizaram mesmo uma "cantina vegan", mas foram desalojados e estão agora no exterior, no jardim, onde tencionam passar o fim de semana também.

A responsável disse que os alunos já foram ameaçados de expulsão, mesmo do jardim.

Sempre dizendo que as ocupações são para continuar, Alice Gato acrescentou que na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas os alunos, que hoje fizeram ações de sensibilização dirigidas aos restantes alunos, também vão permanecer todo o fim de semana.

O protesto terminou no Instituto Superior Técnico, porque os alunos foram forçados a sair, com alguns deles a integrarem ações noutros estabelecimentos de ensino.

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, os alunos continuam o protesto, mas, segundo Alice Gato, temem ser "despejados" ainda esta noite, até pela presença da polícia no local desde a tarde de hoje, o que até agora não acontecia.

A agência Lusa constatou no local a presença policial. Os alunos em protesto reuniram-se esta noite com a direção da faculdade, mas segundo Alice Gato da reunião não resultou qualquer entendimento.

Os estudantes reivindicam principalmente o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, por, dizem, não ter preconceitos em relação a projetos de exploração de gás e de ser, até recentemente, presidente do Conselho de Administração de uma petrolífera.

As ocupações que começaram na segunda-feira e que não têm data para terminar coincidem com a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorre desde domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18.