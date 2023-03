Alvaiázere investe na aquisição de desfibrilhadores para edifícios públicos

"Preocupamo-nos com os funcionários e com os utilizadores dos edifícios públicos. Ter desfibrilhadores vai permitir uma maior rapidez de intervenção e aumentar a cadeia de sobrevivência", adiantou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, João Paulo Guerreiro.

O Município de Alvaiázere apresentou na quinta-feira o Plano Municipal de Desfibrilhação Automática Externa, que passa pela aquisição de 12 DAE e pela respetiva formação técnica acreditada pelo INEM a cerca de 60 pessoas de diferentes serviços municipais e outras entidades públicas, de forma a assegurar uma resposta rápida em situações de paragem cardiorrespiratória em 12 edifícios públicos de gestão municipal.

"Esperamos que ninguém venha a precisar dos equipamentos, mas se forem necessários e conseguirmos salvar uma vida que seja já é um investimento que vale a pena. É algo que é importante para nós e por isso optámos por avançar", salientou o autarca.

Até ao final da próxima semana, dez DAE vão estar disponíveis no Pavilhão Desportivo, nas Piscinas Municipais, no Estádio Municipal, no Museu Municipal, na Biblioteca Municipal, na Câmara Municipal, na Loja do Cidadão, na Plataforma Empresarial, no Centro Escolar de Alvaiázere e no Centro Escolar de Maças de Dona Maria.

No decorrer do ano vão ser instalados os restantes dois DAE na Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e na Casa Municipal da Cultura.

Cada equipamento vai estar localizado em zonas públicas dos edifícios públicos à disposição dos trabalhadores, mas está acima de tudo também à disposição dos munícipes, referiu a Câmara, numa nota de imprensa.

Os problemas cardíacos são, ainda, a principal causa de morte em Portugal e, assim, qualquer minuto, qualquer segundo, perante uma vítima de paragem cardiorrespiratória, aumenta a sua probabilidade de sobrevivência e passa pela utilização destes equipamentos de desfibrilhação automática externa preparados com autonomia energética e ligados a uma Central do INEM, referiu ainda o município.

João Paulo Guerreiro acrescentou à Lusa que o Município de Alvaiázere investiu cerca de 20 mil euros neste programa.