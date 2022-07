Alvaiázere. Município foi afetado por dois incêndios

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Os incêndios de Ourém e Pombal chegaram ao município de Alvaiázere, em Leiria, onde está instalado o posto de comando. De acordo com os bombeiros, não há perigo de propagação para além do perímetro já atingido. As operações de consolidação de rescaldo continuam.