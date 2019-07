Álvaro Amaro ouvido TIC de Viseu para interrogatório judicial

RTP

O interrogatório já dura há duas horas e meia e esta audição prende-se com o processo rota final sobre suspeitas de corrupção e tráfico de influências na contratação de serviços de transportes públicos.



A investigação ao alegado esquema fraudulento de viciação de contratos públicos envolve 18 autarquias e empresas do grupo Transdev.



A operação da Polícia Judiciária decorreu em 50 pontos distintos do norte e centro do país.