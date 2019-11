Álvaro Pires de Évora. Um dos maiores desafios do Museu de Arte Antiga

É a grande exposição sobre obra e época de Álvaro Pires de Évora, de 29 de novembro a 15 março do próximo ano.É considerado o primeiro pintor português e é alentejano. Nascido em Évora, em meados do século XV, trocou o Alentejo pela Toscana para não mais regressar. São conhecidas cerca de 60 pinturas da sua autoria.A qualidade plástica e a importância histórica do pintor Alvaro Pirez d'Évora - como também é conhecido - justificam a organização de uma grande exposição sobre a sua obra e a sua época.



O Museu de Arte Antiga alberga a mais relevante coleção pública de Arte do país, da Idade Média ao século 19, incluindo o maior número de obras classificadas como "tesouros nacionais".





Reportagem de Arlinda Brandão.