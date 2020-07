Alvide. Famílias poderão ser realojadas provisoriamente

Dois feridos ligeiros e oito apartamentos inabitáveis é o balanço do incêndio em Alvide, no concelho de Cascais. O fogo, que ficou dominado ontem à noite, atingiu uma zona de mato e acabou por afetar os telhados de dois edifícios. No local, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, disse que as famílias que necessitarem serão realojadas.