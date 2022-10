AM de Lisboa recomenda à câmara sistema de incentivos para diminuição de lixo

"O problema da falta de higiene urbana e da acumulação de lixo tem sido um tema de queixa e de denúncias recorrente nos últimos meses, levando inclusive à organização de ações de limpeza por parte de cidadãs e cidadãos", afirmou o Livre, na proposta apresentada, referindo que Lisboa precisa de soluções imediatas para resolver esta situação e de uma estratégia de médio longo prazo assente nos princípios da economia circular para a diminuição e gestão dos resíduos sólidos urbanos.

A recomendação "Lisboa limpa, melhor ambiente" foi votada por pontos, tendo existido unanimidade na ideia de que a câmara deve elaborar um relatório de monitorização sobre a gestão de resíduos, deposição e recolha, e contratos de delegação de competências na cidade relativamente aos últimos cinco anos, em colaboração com as 24 juntas de freguesia, e, posteriormente, remeter e apresentar as conclusões à 4ª Comissão Permanente de Ambiente e Estrutura Verde da Assembleia Municipal.

Também por unanimidade, os deputados municipais decidiram recomendar ao executivo camarário que "promova uma campanha estruturante de cidadania ambiental, de sensibilização para as boas práticas na deposição e com informação sobre a rede já existente de recolha ou deposição dos vários tipos de resíduos".

Outra das recomendações aprovadas, com a abstenção do BE e os votos a favor dos restantes deputados municipais, é para que a câmara incremente o plano de expansão do sistema das eco-ilhas em toda a cidade, com um calendário definido que contenha metas ambiciosas para a expansão a todas as freguesias.

A proposta do Livre para que o executivo municipal "acelere a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos 2022-2030, no âmbito do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030), com enfoque e incorporando os princípios da economia circular", foi aprovada com a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes.

Por último, foi viabilizada a recomendação para que a câmara "desenhe e teste um sistema de incentivos para a diminuição de resíduos, para o aumento da separação seletiva e para a diminuição do desperdício - incluindo alimentar", que contemple o alargamento das redes de recolha ou deposição de resíduos (perigosos, óleos alimentares, eletrónicos e elétricos, têxteis, compostáveis, entre outros), que contou com a abstenção do BE, PCP, PSD e CDS-PP e os votos a favor do Livre, PEV, deputada independente Daniela Serralha (eleita pela coligação PS/Livre), PS, PAN, MPT, PPM, Iniciativa Liberal (IL), Aliança e Chega.

Por proposta do PEV, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou recomendar à câmara que "avalie a real disponibilidade de novos edifícios municipais serem passíveis de virem a integrar a oferta de residências estudantis" e que "diligencie, em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com vista à criação de uma Rede Municipal de Alojamento Universitário".

Essa iniciativa teve a abstenção da IL, Aliança e CDS-PP e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes do Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PSD, PAN, MPT, PPM e Chega.

Entre as propostas inscritas na ordem de trabalhos, os deputados municipais aprovaram ainda uma recomendação do PCP pela urgente intervenção de obras de requalificação do Vale de Chelas, com a abstenção do Aliança e os votos a favor dos restantes, e rejeitaram a iniciativa do Chega para que a Câmara Municipal de Lisboa elaborasse uma proposta de definição da área de reabilitação urbana do Vale de Chelas, com os votos contra do Livre, PEV, PCP, dois independentes e PS, a abstenção do BE, PAN e deputado do PS Silvino Correia e os votos a favor do PSD, IL, MPT, PPM, Aliança, CDS e Chega.

No final da reunião, a assembleia viabilizou, por unanimidade, um voto de saudação ao músico Paulo de Carvalho "pelos 60 anos de uma carreira ímpar", proposto pelo MPT.