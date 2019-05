Amadora-Sintra a meio gás devido a greve de anestesistas e auxiliares administrativos

RTP

As consultas externas estão encerradas e o funcionamento hospitalar está a meio gás, de acordo com o Sindicato do Sul dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. O sindicalista Sebastião Santana afirma que a adesão ao protesto é de 100 por cento.



Os auxiliares do Amadora-Sintra estão em greve como forma de pressionar administração do hospital Fernando Fonseca a aplicar um acordo coletivo de trabalho como acontece nos outros hospitais.