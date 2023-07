É a revolta dos cirurgiões do Hospital Amadora-Sintra. Onze cirurgiões anunciaram que se recusam a trabalhar com dois colegas do serviço que denunciaram 22 alegados casos de má prática. A Ordem dos Médicos deu apenas como provado um dos casos, e os dois médicos denunciantes acabaram suspensos por acesso indevido a processos clínicos.