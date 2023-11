Amadurecimento do cérebro é afetado em caso de alergias severas

Apesar de já ser conhecida a relação entre alergias severas e Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), não se sabia o que as ligava.

A investigação veio dar novas informações para entender esta ligação que, segundo a UC, "está relacionada com um intervalo muito importante no desenvolvimento do cerebelo no período após o nascimento, em que a resposta alérgica revelou perturbar o amadurecimento desta região do cérebro".

"Esta descoberta vem fornecer novas evidências sobre os mecanismos de neurodesenvolvimento, ao identificar este momento crítico de desenvolvimento do cerebelo. Vem, igualmente, alertar para a necessidade de um desenvolvimento saudável do sistema imune e para a forma como alterações a este nível podem ter impactos no cérebro".

O líder do Grupo de Investigação em Circuitos Neuronais e Comportamento do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, João Peça, referiu que o objetivo foi "estudar a interação da resposta alérgica no cerebelo, que é uma região que se desenvolve essencialmente no período pós-natal".

"Sabemos que existem células do sistema imune no cérebro e que estas respondem a mensagens e ?instruções` da periferia, mas percebemos muito pouco sobre esta relação nos períodos críticos após o nascimento", acrescentou.

Segundo o também docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, após o nascimento, "em condições normais, o cerebelo em desenvolvimento necessita de ?crescer`, mas também de ser ?podado`, dando-se a eliminação de neurónios excedentários por células chamadas microglia".

"Num processo de resposta alérgica severa, a microglia não desempenha esta ?poda` de forma eficiente, o que resulta na sobrevivência dos neurónios em excesso, que perturbam o bom funcionamento do cerebelo", explicou.

Neste trabalho, que foi feito em modelos animais, os investigadores observaram que quando não há esta ?poda`, "decorrem alterações no funcionamento dos circuitos do cerebelo, híper locomoção e hiperatividade, características associadas à PHDA", acrescentou.

João Peça considerou que, futuramente, é importante "perceber em maior detalhe por que motivo o cerebelo é particularmente afetado nestes processos, assim como a janela crítica do momento da ?poda`, uma vez que se o estímulo alérgico surgir numa fase mais tardia do desenvolvimento já não aparecem alterações neurocomportamentais".

Atualmente, o Grupo de Investigação em Circuitos Neuronais e Comportamento do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC está também a investigar como é que o cerebelo regula a libertação de dopamina no contexto da PHDA, uma vez que "a compreensão desse circuito e neurotransmissor poderá ajudar a perceber melhor esta perturbação".

A PHDA resulta em dificuldades de aprendizagem e comportamento impulsivo. Afeta, sobretudo, crianças entre os 06 e os 12 anos, mas pode ter impactos até à idade adulta.

A investigação foi liderada pelos cientistas da UC João Peça, Joana Guedes, Ana Luísa Cardoso e Pedro Ferreira e contou com a participação de outros investigadores da mesma instituição e também das universidades Johannes Gutenberg de Mainz e de Manchester.