"Amar todos" e "não ligar às aparências". Que palavras de Francisco ficaram a pairar na cabeça dos jovens?

Mariana, de 18 anos, fala à RTP num discurso “brilhante” por parte do papa e destaca o que para si foi o mais importante: “quee quem nos segue nas redes sociais não nos conhece verdadeiramente", portanto "temos de rodear-nos de pessoas que nos querem conhecer”.Para esta jovem de Cascais, a mensagem a reter é “não ligar às aparências, não ligar às redes sociais e amarmo-nos a todos, todos, todos, porque isso é o mais importante”.“E o espírito da Jornada é mesmo esse: é o amor ao próximo e procurar alguém que nos queira conhecer verdadeiramente”, diz-nos, acrescentando queMariana disse ainda não ver a idade de Francisco como um obstáculo à ligação com os jovens, já que “este papa tem muita experiência de vida, muitas vivências, e isso ainda o aproxima mais” dessa faixa etária. “Porque independentemente da idade, ele já foi da nossa idade, ele sabe as questões todas que nós temos na nossa cabeça, tudo aquilo que nos intriga ou não”.Daniel, de 20 anos, está de acordo e considera o papa Francisco um exemplo da proximidade da Igreja com a juventude. “A idade para ele não importa, o que importa é poder estar connosco. Nós vemos a felicidade no seu olhar.”, afirma.“Por isso, a idade não importa. No amor a idade também nunca importou, não vai ser hoje que vai importar no amor do papa para connosco”.Ao ouvir as palavras de Francisco esta quinta-feira, absorveu que “a salvação é para todos nós e Jesus ama-nos como nós somos e não como queremos ser”. “Ou seja, tudo aquilo que eu sou, com as minhas tristezas, com as minhas alegrias”.Daniel defende que “a juventude de hoje precisa de reconhecer a nossa importância e a importância de cada detalhe nosso”.Com apenas 14 anos, Laura ouviu cada palavra do papa com atenção. Para si, a mensagem mais forte foi a de que “Jesus Cristo está connosco em todos os momentos da nossa vida”.

“Através de um evento destes percebemos que a Igreja não é apenas a faixa etária mais velha. Acho que os jovens estão cada vez mais envolvidos na Igreja e isto é maravilhoso”, afirma, acrescentando que vai querer participar em mais JMJ.

À semelhança dos outros participantes, Laura também não vê a idade do sumo pontífice como um obstáculo à sua proximidade com os jovens. “Obviamente que uma pessoa mais jovem tem mais interações e percebe melhor da juventude e das opiniões dos jovens, mas acho que mesmo com a idade [do papa], mesmo sendo mais idoso consegue afirmar bastante e estar bastante com os jovens”, considera.Já Margarida, de 19 anos, e Luísa, de 16, vieram de Cascais e viram como “comoventes” as palavras do papa., diz Luísa.“Espero que seja uma transformação e espero que imensos jovens se movam com estas palavras”.Margarida fala, por sua vez, num discurso “incrível”. O papa “tem sempre uma mensagem super boa e positiva para os jovens e acho que é sempre também super inspirador”, revela, considerando que Francisco tocou nos assuntos “mais importantes do dia-a-dia: a inclusão, o amor”.Também para esta jovem a idade do papa “não é um problema”, já que este. “E acho que a idade também é muito sabedoria neste caso, e acho que um papa tem de ter bastante sabedoria”.Cerca de meio milhão de pessoas estiveram a ouvir as palavras de Francisco esta quinta-feira, no Parque Eduardo VII, onde decorreu a cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude. A JMJ decorre até ao próximo domingo.