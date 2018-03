Ambientalistas alertam que veículos a gasóleo não cumprem limites de emissões poluentes

Antena 114 Mar, 2018, 08:34 / atualizado em 14 Mar, 2018, 10:56 | País

Estes carros não estão sujeitos a restrições de circulação nas cidades europeias, o que significa que estão a contribuir para o aumento da poluição na atmosfera.



Em Portugal, a associação ambientalista Zero já veio exigir que Lisboa e Porto tomem medidas para reduzir a poluição nas cidades. Até porque, como conta a jornalista Sandra Henriques, estes veículos em causa no relatório seriam supostamente amigos do ambiente.

Entre as sugestões da associação Zero estão a criação de mais restrições na circulação em Lisboa e Porto, uma aposta na melhoria da qualidade dos transportes públicos, os incentivos à expansão dos veículos elétricos e uso da bicicleta.Só no limite, diz a ZERO, é que os veículos a gasóleo devem ser banidos no Porto e em Lisboa. Para os ambientalistas, é uma medida que deve ser ponderada nos próximos tempos.