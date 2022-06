Ambientalistas aplaudem plano que impede venda de veículos a gasóleo ou gasolina após 2035

Ouvido pela Antena1, Francisco Ferreira da associação ZERO, considera que esta decisão dos 27 contraria uma vontade errada que Portugal tinha sobre o assunto e constitui um marco no combate à poluição.



Depois deste acordo entre os países, as regras finais vão ser negociadas com o Parlamento Europeu.



Apesar do consenso, alguns países, como Portugal, Itália e Alemanha pediram que após 2035, a venda de novos veículos com motores a combustão continue através da tecnologia híbrida ou com o recurso a combustível sintético.