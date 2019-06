Ambientalistas defendem investimento em áreas marinhas protegidas

Lusa05 Jun, 2019, 17:06 | País

Dos alimentos (peixe, marisco e algas) à regulação do clima, absorção de carbono, provisão de produtos farmacêuticos, preservação da paisagem, espaços de lazer e ao desenvolvimento do turismo marinho, são vários os benefícios enumerados pela Associação Natureza Portugal (ANP), representante nacional da organização internacional Fundo Mundial Para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), num relatório divulgado no Dia Mundial do Ambiente, que hoje se assinala, e em antecipação ao Dia Mundial dos Oceanos, que é assinalado no sábado.

No documento, entregue à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, recomenda-se o reconhecimento de uma única autoridade nacional que coordene a estratégia de recolha de informação, gestão e manutenção das AMP e as políticas de conservação a adotar.

"O desenvolvimento de uma economia azul forte e sustentável no nosso país depende, em grande medida, da manutenção do estado de conservação destas áreas, dos nossos mares, zonas costeiras e ecossistemas marinhos, bem como da recuperação de ecossistemas degradados", lê-se na posição assumida conjuntamente.

O trabalho foi desenvolvido com o apoio da Fundação Oceano Azul/Oceanário de Lisboa.

Os ambientalistas sustentam que a classificação, identificação e monitorização dos recursos proporcionados pelas áreas protegidas permitirá determinar "o potencial económico, ambiental e social" de cada área e o impacto na região onde se insere.

Neste sentido, defendem o "desenvolvimento de uma rede" que promova a distribuição equitativa dos benefícios gerados e que alcance a meta de 10% de conservação do oceano nacional até 2020.

Num relatório anterior, de 2017, as mesmas entidades alertavam para a "má governança" das áreas marinhas protegidas existentes e a "necessidade urgente" de as gerir de forma mais eficiente.

Para a constituição da rede, as associações preconizam um investimento em investigação, de longo prazo e transdisciplinar, a par do desenvolvimento de programas de comunicação e sensibilização ambiental.