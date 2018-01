Ambientalistas denunciam manipulação de dados dos resíduos urbanos

A associação defende que o Ministério do Ambiente contabilizou mais cerca de 270 mil toneladas do que as indicadas pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos.



A associação diz ainda que a taxa de reciclagem é de 30 por cento e não de 38 por cento como foi anunciado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Um valor que fica longe da meta comunitária de 50 por cento estabelecida para 2020.