Ambientalistas denunciam manipulação grosseira de dados da reciclagem

RTP16 Jan, 2018, 11:00 | País

A associação diz ainda que a taxa de reciclagem é de 30 por cento e não de 38 por cento como foi anunciado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Um valor que fica longe da meta comunitária de 50 por cento estabelecida para 2020.



Para a ZERO, “trata-se de uma manipulação grosseira dos dados para a reciclagem que visa aumentar artificialmente a taxa de reciclagem com base numa realidade fictícia que infelizmente está muito desfasada da realidade que se encontra no terreno”.



A associação diz que o Ministério do Ambiente “obteve o melhor dos dois mundos: recebeu a receita da TGR [Taxa de Gestão de Resíduos] por resíduos colocados em aterro ou encaminhados para incineração, a qual rondará os 1,7 milhões de euros, e, em simultâneo, contabilizou os mesmos resíduos como reciclados para poder apresentar um melhor desempenho ambiental”, diz o comunicado enviado à comunicação social.A situação é “uma tentativa de esconder dos cidadãos e da União Europeia o mais que evidente colapso das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos”, diz a ZERO, solicitando ao Ministério a imediata correção dos dados de 2016.