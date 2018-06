Ambiente. É na energia solar que Portugal tem de dar o grande salto

O relatório do Ambiente em Portugal em 2017 foi conhecido esta terça-feira. Como aspeto positivo, Matos Fernandes apontou a melhoria da qualidade da água e como indicador negativo, o ministro realçou que a seca obrigou à opção de não produzir tanta energia a partir dos recursos hídricos.



No que toca à produção de resíduos, o ministro salientou a necessidade de aumentar a recolha diferenciada para reciclagem. Esta será uma das grandes apostas para o que falta correr de 2018.



Quanto à eventual exploração de petróleo no Algarve, o ministro reafirmou que o furo de prospeção para saber se há petróleo não necessita de um estudo de impacto ambiental. No entanto, Matos Fernandes coloca a tónica na discussão sobre o que Portugal pretende fazer de facto para reduzir o uso de petróleo.