Ambiente. O melhor e o pior de 2019 para a Zero. Aeroporto do Montijo no topo do negativo

O melhor e o pior. "Os seis factos mais positivos e mais negativos que marcaram do ponto de vista ambiental o ano de 2019. O que podemos recordar e celebrar. E o que nos espera em 2020".





A associação ambientalista Zero lançou uma espécie de ranking ambiental com o mais positivo e negativo do ano.





Pelo lado menos bom, no topo está a "decisão praticamente concluída de avançar com o Aeroporto do Montijo sem avaliação ambiental estratégica e com base num estudo de impacte ambiental com lacunas graves", diz a Zero.







Ao mesmo tempo, acrescenta, as obras de expansão do aeroporto Humberto Delgado, prestes a "começar sem qualquer estudo, mostra a total falta de independência e atuação da Agência Portuguesa do Ambiente como Autoridade Nacional".



No top 6 negativo, está também o "descontrolo na intensificação agrícola no regadio no Alentejo com instalação de mais de 200 mil hectares de culturas intensivas", as dragagens em curso no Sado que, diz a Zero, "mostram como vale a pena incumprir a legislação Europeia, evitando classificar áreas marinhas fundamentais em termos de conservação da natureza, facto que, se tivesse acontecido, teria impedido um projeto que põe claramente em causa os valores naturais, económicos e sociais do Estuário do Sado".









Ainda na lista negativa, a Zero aponta que "Portugal atingiu menos de metade da meta de reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos" e o "amianto nas escolas continua por retirar. O Governo não conseguiu publicar a lista de escolas a intervencionar e os materiais que foram inventariados no levantamento até agora efetuado. A intervenção nos edifícios deveria estar a ser planeada segundo critérios de prioridade que devem ser claros e inequívocos".

Também o facto da "instituição do modelo de cogestão das áreas protegidas de âmbito nacional, que concretiza a participação dos municípios na sua gestão", não ter tido "qualquer discussão pública nem avaliação do projeto-piloto do Parque Natural do Tejo Internacional".Ainda na lista negativa, a Zero aponta queO Governo não conseguiu publicar a lista de escolas a intervencionar e os materiais que foram inventariados no levantamento até agora efetuado. A intervenção nos edifícios deveria estar a ser planeada segundo critérios de prioridade que devem ser claros e inequívocos".

Os seis pontos mais positivos



Na balança do mais e menos, a Zero também tem uma lista com os seis pontos mais positivos para o ano que passou.



A começar pela "criação de passes únicos para os municípios e áreas metropolitanas". Uma das "decisões mais estratégicas na descarbonização do setor dos transportes e nos benefícios para as famílias no que respeita ao estímulo a uma mobilidade mais sustentável".

também está neste ranking positivo. Uma decisão que se vai "traduzir numa redução muito significativa das emissões de gases de efeito de estufa causadores das alterações climáticas, em particular de dióxido de carbono, na ordem de alguns milhões de toneladas/ano".No top 6, ainda aseja em relação aos utensílios, pratos e outros artigos descartáveis, ou a beatas e sacos de plástico". E o recente "anúncio de aplicação de uma taxa sobre as embalagens para take away em 2020 pode também ser considerado positivo".Também a, "o estabelecimento de um regime jurídico de produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais" e o facto de oApesar de tal poder vir ainda a ser ponderada no futuro, o Plano publicado em julho de 2019 aponta noutro sentido e não prevê qualquer investimento na área da queima de resíduos, o que seria uma contradição relativamente aos objetivos de economia circular", escreve a Zero.