Ambiente. RTP conversou com três ativistas que querem mobilizar estudantes portugueses

Glasgow recebe no próximo mês a cimeira do clima. Há cada vez mais manifestações em defesa de um planeta mais verde e muitas são encabeçadas por jovens. A RTP conversou com três ativistas empenhados em envolver os estudantes portugueses em marchas e manifestações inspiradas na ação da activista sueca Greta Thunberg.