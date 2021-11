Ameaça demissão. Administração do CHULN diz que o Santa Maria está em processo de recrutamento

Daniel Ferro explicou que a ameaça de demissão no Hospital Santa Maria se deve a problemas de recursos humanos e questões de organização. O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa-Norte (CHULN) disse que há processos de recrutamento em marcha.