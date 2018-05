Partilhar o artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook Imprimir o artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook Enviar por email o artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook Aumentar a fonte do artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook Diminuir a fonte do artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook Ouvir o artigo Ameaçados os dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook