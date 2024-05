Américo Aguiar apresenta contas da Jornada Mundial da Juventude

As contas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada em agosto em Lisboa, são apresentadas esta sexta-feira pelo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, cardeal Américo Aguiar, numa sessão onde é também apresentado um estudo de impacto económico do evento.

Em fevereiro, em entrevista à agência Lusa, Américo Aguiar admitiu estarem “garantidos” 20 milhões de euros como resultado positivo da Jornada.



Entretanto, em março, o Tribunal de Contas (TdC) alertou os responsáveis pela JMJ para o excesso de adjudicações por ajuste direto, que representaram mais de metade dos contratos.



Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para receber a JMJ, com as principais cerimónias a ocorreram no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.