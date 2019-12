Amianto nas escolas motiva queixa da Fenprof nos tribunais e em Bruxelas

"Depois de, mais uma vez, terem sido requeridas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a outras entidades, nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo (CPA), listas atualizadas de escolas com amianto e de as mesmas não terem sido disponibilizadas,", refere a Fenprof no comunicado “Para além disso, a FENPROF já está a finalizar a ação administrativa que apresentará também nos tribunais, em representação dos seus associados que exercem atividade em escolas onde o amianto ainda não foi removido”, acrescenta a federação sindical.No documento,, não dando cumprimento a uma diretiva comunitária para a remoção de amianto.

De acordo com as estatísticas da mortalidade Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 2014 e 2017 morreram 126 pessoas em Portugal vítimas de doenças provocadas pelo amianto.

No final de novembro, a Fenprof, juntamente com o Movimento Escolas Sem Amianto e a associação ambientalista Zero, entregou na Assembleia da República uma petição - com quase cinco mil assinaturas - com pedido urgente da identificação e remoção do amianto nas escolas públicas. A petição será discutida a 12 de dezembro, em plenário, assim como um conjunto de iniciativas legislativas sobre o mesmo tema entregues pelo Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN, PS, PSD e CDS-PP.A remoção de produtos com fibras de amianto foi aprovada pela Assembleia da República em 2011. No entanto,Em entrevista à agência Lusa em novembro, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, confirmou que ainda existem escolas com amianto, apesar de não ter especificado o número.