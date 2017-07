Amnistia Internacional organiza vigília pela libertação de ativistas detidos na Turquia

Lusa 26 Jul, 2017, 07:51 | País

"Já tentámos todo o tipo de abordagens, desde trabalho de advocacia a apelos ao Governo turco(...) para que reponha a Justiça e pare com esta purga e perseguição que está a fazer naquele país a todas as vozes que são contra, ou que trabalham pelos direitos humanos e dão voz à sua liberdade de expressão para que este estado de coisas pare", disse em declarações à agência Lusa o diretor da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto.

A vigília, que decorre hoje entre as 21h00 e as 23h30, junto ao Jardim do Roque Gameiro, no Cais do Sodré, é , na explicação do diretor da Amnistia Internacional (AI), "uma outra estratégia", com o mesmo objetivo das "abordagens" anteriores: libertar os dez militantes dos direitos humanos - incluindo a diretora da organização para a Turquia, Idil Eser - detidos no passado dia 5 de julho, no decurso de um curso de formação sobre segurança informática e segurança de dados que decorria na ilha de Büyükada, ao largo de Istambul.

"É uma abordagem em que fazemos uma homenagem a todas pessoas que, por aquilo que acreditam e pacifica e democraticamente vão alertando a sociedade turca para o que está a acontecer, estão a sofrer na sua vida pessoal", explicou Pedro Neto.

Desde há um ano, reforça a AI, "dezenas de milhares de pessoas foram detidas", incluindo jornalistas, professores, funcionários públicos, juízes, entre outras profissões. "Agora chegou também a vez dos defensores dos direitos humanos, que de algum modo começaram também a ser uma voz incómoda e de alerta àquilo que se está a passar na Turquia", diz Neto.

Repetindo ações semelhantes em outras cidades europeias, o ativista apela, por isso, "a todas as pessoas", e em especial aos membros e simpatizantes da AI e das outras ONG portuguesas dedicadas à defesa dos direitos humanos a marcares presença.

"Não valemos por um nome individual forte, valemos pelo conjunto, valemos por dezenas de milhares de pessoas que são os nossos membros e os nossos apoiantes", sublinha Pedro Neto.

Uma centena e meia de ativistas da Amnistia Internacional protestaram esta terça-feira à porta do Conselho da União Europeia, para exigir aos líderes europeus que tomem uma atitude face à detenção dos dez defensores dos direitos humanos na Turquia.

A AI organizou também, em simultâneo, várias manifestações com o mesmo objetivo noutras cidades europeias, como Londres, Paris ou Berlim.