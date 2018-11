Amnistia Internacional retira prémio a Aung San Suu Kyi

Foto: Athit Perawongmetha - Reuters

Pedro Neto, presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional, justifica a decisão com a aparente indiferença com que a líder de facto de Myanmar tem lidado com a situação dos direitos da minoria Rohingya.



Sob a ameaça do exército de Myanmar e de milícias budistas, mais de 700 mil Rohingyas fugiram da antiga Birmânia só no ano passado.