Amnistia pede tolerância para alunos em defesa da Terra

Foto|Jitendra Prakash - Lusa

Em dia de greve global, multiplicam-se as manifestações em defesa do planeta. Em Portugal, estão agendadas manifestações para 30 cidades.



Ouvido na manhã desta sexta-feira pela Antena 1, Filinto Lima, presidente da Associação de Agrupamentos das Escolas Públicas, diz que esta sexta-feira há um bom motivo para os alunos não irem às aulas.



Filinto Lima refere que os pais que autorizarem os filhos a fazer greve podem apresentar a justificação à direção da escola, cabendo sempre a esta deferir ou não. Mas Filinto Lima acredita no bom senso das escolas.