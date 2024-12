Ampliação da pista do aeroporto do Pico dependente de estudo

"No novo estudo, que no caso apontam para a eventual necessidade de reorientação da pista, (é preciso) ver que potencial é que tem. Nós queremos sempre o melhor, mas tomar decisões precipitadas e estúpidas é que não farei porque elas custam dinheiro", declarou José Manuel Bolieiro.

O líder do governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava aos jornalistas na sede dos bombeiros de São Roque do Pico após uma reunião com o Conselho de Ilha integrada na visita estatutária do executivo à ilha.

Bolieiro garantiu que a ampliação da pista do aeroporto do Pico está dependente do estudo cujas conclusões serão conhecidas até ao final do ano.

Questionado se mantém o compromisso de aumentar a pista, o presidente do Governo Regional respondeu que o executivo está a "trabalhar para ver a modalidade" que assegura a "melhoria da operabilidade" da ilha.

A 15 de julho, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas anunciou que a ampliação da pista do aeroporto do Pico em mais 700 metros ia provocar "mais obstáculos" do que os que existem atualmente, segundo um estudo.

Quinze dias depois, foi anunciado a adjudicação de um estudo complementar com vista à ampliação da pista daquele aeroporto.

O presidente do Governo dos Açores garantiu que esse estudo complementar vai permitir "conhecer o potencial" da extensão da infraestrutura.

"O primeiro estudo implicava um simples prolongamento da atual pista que não dava garantias de favorecer a operabilidade da pista", vincou.