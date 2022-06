Ana Abrunhosa discute no Porto a descentralização de competências

Em 14 de junho, no final do encontro preparatório para aquela reunião, o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, admitiu que o “” na discussão com o Governo, mas garantiu que na reunião de hoje, promovida pelo Executivo e que conta com a participação do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a AMP vai “identificar problemas” no processo de descentralização e não “regatear” verbas.A transferência de competências para as câmaras municipais tem sido alvo de contestação por parte de vários setores, sendo exemplo dessa contestação o protesto que a União de Sindicatos do Porto marcou para esta manhã, à porta da reunião entre a ministra e os 17 municípios que compõe a AMP (Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia).Em meados de janeiro de 2020, um grupo de autarcas liderados pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, assinou a chamada "Declaração do Rivoli", instando o Governo a suspender os prazos de obrigatoriedade e a retomar o "processo negocial", por considerar o calendário "impossível" e as verbas insuficientes.Sem resposta do Governo, Rui Moreira acusou a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que assumiu o papel de interlocutora nas negociações com o Governo, de estar a ser cúmplice do Estado central e, em 19 de abril, o município aprovou a saída do Porto da ANMP, presidida pela autarca socialista Luísa Salgueiro.Outros municípios, como Trofa (PSD-CDS/PP), Póvoa de Varzim (PSD), Vale de Cambra (CDS-PP), Pinhel (PSD) e Coimbra (coligação liderada pelo PSD), também já manifestaram intenção de abandonar ou discutir a saída da ANMP, invocando os mesmos motivos.