Ana Gomes condenada por difamar Mário Ferreira vai recorrer

Mário Cruz - Lusa

"Visou atingir o assistente (Mário Ferreira) como empresário, mas também como pessoa e como cidadão com reflexos na sua vida", disse a juíza do Tribunal do Bolhão, no Porto, onde foi lida a sentença.



Além disso, a magistrada considerou que o uso do termo "escroque" não foi uma "mera crítica severa" porque afetou a "imagem e credibilidade" do empresário perante todos os que leram o `tweet´.