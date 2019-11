Ana Rita Cavaco reeleita Bastonária Ordem dos Enfermeiros

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco foi reeleita com “a maior votação de sempre” em atos eleitorais do órgão, “triplicando o número de votantes em relação às últimas eleições”, em 2015.



“Esta é uma vitória dos enfermeiros. Com esta votação, os enfermeiros quiseram mostrar que são eles que mandam na sua casa e que não fogem às suas responsabilidades”, disse Ana Rita Cavaco, citada no comunicado.



A Ordem dos Enfermeiros explica que dos 70.588 enfermeiros aptos a votar, exerceram o voto 27.692, dos quais 18.930 escolheram a lista de Ana Rita Cavaco.



A atual bastonária, agora reeleita, tinha conseguido 4.509 votos nas eleições de 2015.



“É por eles (enfermeiros) e pelo país que continuamos aqui. Para trás nunca mais”, afirmou Ana Rita Cavaco, em declarações à jornalista da Antena 1, Ana Jordão.



A Ordem dos Enfermeiros realça ainda que os resultados mostram uma participação de 39% dos enfermeiros no ato eleitoral, referindo que é a “maior de sempre”.



Segundo os cadernos eleitorais publicados no “site” da Ordem dos Enfermeiros, existiam quatro listas que apresentaram candidaturas, duas com candidaturas a bastonários e às várias secções regionais, enquanto outras duas são apenas dirigidas a órgãos regionais, uma da Região Autónoma dos Açores e outra da Madeira.



A atual bastonária, Ana Rita Cavaco, recandidatou-se ao cargo, encabeçando a lista A, com o lema “Orgulhosamente com os Enfermeiros”.



Pela lista B, com o lema “Enfermagem – A Causa Maior”, foi candidato a bastonário o enfermeiro Belmiro Pereira Rocha.