Anabolizantes. Sexta às 9 desvenda os meandros de negócio ilegal

O ator só teve alta hospitalar na semana passada, ou seja dois meses depois de ter dado entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Esta semana, Ângelo Rodrigues iniciou tratamentos de fisioterapia, mas não são para já conhecidas eventuais sequelas do drama que o deixou entre a vida e a morte.



E foi precisamente a gravidade do caso que nos levou a investigar. Detetámos enfermeiras implicadas na administração ilegal de anabolizantes. O flagrante delito foi captado pela nossa câmara oculta no posto de enfermagem do quartel dos bombeiros da Amadora.



Além do crime que a enfermeira confessa, o Sexta às 9 confirmou que também a clínica está ilegal.



O Sexta às 9 foi perceber se havia, de facto, profissionais de saúde a administrarem injeções de anabolizantes sem prescrição médica no posto de enfermagem que funciona nos bombeiros voluntários da Amadora, até porque os médicos não prescrevem este tipo de substâncias para fins estéticos.



Ao Sexta Às 9, a Entidade Reguladora da Saúde confirmou que o posto de enfermagem não se encontra registado na entidade que tem por missão regular a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. O que em bom rigor significa que o posto está a funcionar ilegalmente.



De acordo com a legislação, o funcionamento de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde sem licença para tal é punível com uma coima que vai dos dois mil a mais de três mil e setecentos euros, no caso de se tratar de pessoa singular e entre 4 mil a mais de 44 mil e oitocentos e noventa euros no caso de se tratar de pessoa coletiva.



Para além da coima, a Entidade pode suspender a atividade do posto, até que este comprove que tudo está regularizado.



A administração de anabolizantes sem prescrição medica debaixo do mesmo teto surpreendeu a presidente da associação humanitária dos bombeiros da Amadora.