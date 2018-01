Anafre elege este domingo os novos dirigentes

Uma lista única concorre às eleições para os órgãos sociais. O socialista Pedro Cegonho recandidata-se ao cargo de Presidente do Conselho Diretivo.



Este sábado, ao apresentar as propostas para debate, Pedro Cegonho falou na necessidade de "uma reorganização do território e da descentralização administrativa, onde se inclui o processo de regionalização".



Outra das propostas passa por repor as freguesias que foram extintas contra a vontade da população.