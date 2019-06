Análises a microalgas que atingiram praias algarvias devem ser conhecidas hoje (APA)

Lusa18 Jun, 2019, 13:26 | País

Num esclarecimento divulgado hoje na sua página de Internet, a APA refere que é "previsível que durante a tarde de hoje venham a ser conhecidos os resultados das análises efetuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)".

Segundo a APA, a situação "continua a ser acompanhada" e os banhos foram desaconselhados "devido à presença em grande densidade de dinoflagelados (`microalgas`) potencialmente prejudiciais para a saúde humana", lê-se na nota.

Inicialmente, no domingo, a restrição foi imposta apenas na praia de Faro, mas a "mancha" de microalgas deslocou-se para oeste e a restrição foi estendida, já na segunda-feira, a toda a faixa entre as praias de Faro e da Rocha Baixinha, no concelho de Albufeira, em que se incluem também todas as praias de Vilamoura (concelho de Loulé).

A decisão foi tomada pela APA, através da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, em articulação com a Autoridade de Saúde e a colaboração da Universidade do Algarve.

Na nota publicada hoje, a agência remete mais informações sobre o desaconselhamento a banho nas praias abrangidas para depois de serem conhecidos os resultados.