Análises em Lisboa permitiram identificar vários surtos

Muitos cidadãos podem estar infectados com Covid 19 sem ter noção desse facto, é o que admite o delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.Mário Durval justifica também o aumento dos casos de contágio nesta área geográfica com os hábitos de convívio da população. O diagnóstico do delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo em entrevista à Antena 1.