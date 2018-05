Andebol do Sporting. Polícia Judiciária faz buscas em Alvalade

RTP16 Mai, 2018, 09:42 / atualizado em 16 Mai, 2018, 10:19 | País

É mais um capítulo da crise que se abate sobre o Sporting Clube de Portugal. Depois dos atos de violência na Academia de Alcochete, durante a tarde de terça-feira, a SAD leonina é alvo de buscas da Polícia Judiciária, no âmbito do inquérito que incide sobre suspeitas de corrupção no andebol.A RTP apurou que, além das diligências em Alvalade, estão a decorrer pelo menos quatro buscas domiciliárias.



O Ministério Público havia confirmado ontem a abertura de uma investigação à alegada compra de equipas de arbitragem nos jogos de andebol profissional, num esquema que teria dado o título nacional ao Sporting na época de 2016/17. As presumíveis irregularidades foram noticiadas na edição de terça-feira do Correio de Manhã.



Já depois de ter repudiado o que considerou ser uma campanha difamatória, o próprio Sporting abriu um processo interno de inquérito ao funcionário do gabinete de apoio ao atleta Gonçalo Rodrigues, elemento que teria estado envolvido no esquema.



“A administração chamou o funcionário Gonçalo Rodrigues, em função das notícias veiculadas hoje pelo Correio da Manhã, sobre o seu alegado envolvimento neste caso, que respondeu que nada tinha feito, estava de consciência absolutamente tranquila”, confirmou fonte do clube, citada pela agência Lusa.



“A administração decidiu abrir um processo de inquérito para apurar qual o seu envolvimento no que veio publicado no Correio da Manhã. Na sequência disso, Gonçalo Rodrigues autossuspendeu-se de funções enquanto durar o processo de inquérito”, acrescentou a mesma fonte.