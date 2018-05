André Geraldes em liberdade após pagamento de caução de 60 mil euros

RTP18 Mai, 2018, 09:15 / atualizado em 18 Mai, 2018, 10:32 | País

Os quatro arguidos da operação Cashball saíram em liberdade na quarta-feira, mas ficam suspensos de funções e proibidos de contactar com os restantes. As medidas de coação foram conhecidas ao fim do dia.



André Geraldes, braço direito de Bruno de Carvalho, que ocupou o lugar de diretor para o futebol do clube leonino, ficou em liberdade com o pagamento de uma caução de 60 mil euros.



À saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, André Geraldes, antigo responsável pelas modalidades do Sporting e atual “team manager”, manteve-se em silêncio. O advogado de defesa apenas confirmou as medidas de coação aplicadas.



Paulo Silva, o intermediário que está a colaborar com a justiça desde março, está igualmente proibido de contactos com a comunicação social.



O empresário foi o único que falou durante as seis horas de interrogatório, tendo confessado que corrompeu ou tentou corromper árbitros e jogadores adversários em dez jogos de andebol e oito de futebol.





As detenções dos quatro arguidos aconteceram depois das buscas à SAD do Sporting, no Estádio de Alvalade, na passada quarta-feira. Meia centena de inspetores realizaram ainda buscas domiciliárias em várias zonas do país.







O jornal Público adianta esta sexta-feira que há mais três arguidos neste caso. Serão agentes desportivos ligados ao andebol.





Investigação estende-se ao futebol



A operação Cashball investiga alegadas suspeitas de corrupção de árbitros e jogadores de andebol e futebol para beneficiar o Sporting.Para além de André Geraldes e Paulo Silva, foram ainda detidos João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, também eles funcionários do clube.Em entrevista ao jornal, publicada na última terça-feira, o intermediário Paulo Silva confessava ter participado num esquema de corrupção, tendo subornado árbitros para favorecer a equipa de andebol do Sporting durante a época 2016/2017.O Ministério Público viria depois a confirmar que o caso estava a ser investigado. No dia seguinte, após as buscas na Polícia Judiciária, confirmou-se que o alegado esquema chega também à esfera do futebol.As autoridades confirmam que está em curso a investigação de vários jogos da I Liga de futebol, em que terá havido tentativa de favorecer o Sporting.A operação CashBall decorre numa semana de grande agitação para o clube de Alvalade. Para além da investigação que decorre na justiça, está instalada a crise na própria cúpula do poder, com os vários pedidos de demissão do presidente Bruno de Carvalho após as agressões aos jogadores e equipa técnica de futebol na Academia de Alcochete.