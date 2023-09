André Pestana fala em "exemplo de cidadania" dos profissionais de educação

Foto: Manuel de Almeida - Lusa (arquivo)

Em São Teotónio, Odemira, o dirigente do S.TO.P. afirmou esta segunda-feira que os profissionais da educação estão a mostrar um grande "exemplo de cidadania" naquele que é oficialmente o primeiro dia do novo ano letivo. André Pestana sustentou que as greves são realizadas a pensar nos alunos.