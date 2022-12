André Ventura e Santos Silva em troca de argumentos sobre massacre de Wiriyamu

Augusto Santos Silva assinalou a data através de um vídeo nas redes sociais, a defender que é dia de pedir perdão a todas as vítimas do massacre cometido pelos militares portugueses e pela polícia política.André Ventura não gostou e, numa interpelação ao presidente do Parlamento, o líder do Chega sublinhou que não se revê neste pedido de desculpas.Em resposta a estas palavras do líder do Chega, o presidente da Assembleia da República reafirmou o pedido de desculpas e explicou quais os motivos para esta posição.