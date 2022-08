André Ventura quer Medina no Parlamento a explicar contratação de Sérgio Figueiredo

O Chega quer que Fernando Medina vá ao Parlamento dar explicações aos deputados sobre a contratação de Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI, para o cargo de consultor do Ministério das Finanças.