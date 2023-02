ANF defende integração na rede do SNS

O objetivo é transformar as farmácias numa espécie de centros de triagem para algumas doenças como aconteceu com a covid.



A vasta rede de proximidade é um dos trunfos apresentados.



A Associação refere que a medida já tem o apoio do Ministério da Saúde.



Desta forma, as farmácias e a linha SNS24 poderiam ajudar a reduzir a pressão sobre centros de saúde e hospitais.



Isto seria feito em colaboração com os outros profissionais de saúde para não duplicar tarefas.