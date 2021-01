Ângela Barreto, conhecida como "Noiva do Daesh", está na Europa

Foi detida terça-feira ao chegar ao aeroporto de Schipol, em Amsterdão. No final do ano passado, Ângela Barreto tinha viajado do campo de Al-Hol, na Síria, para a Turquia com o filho pequeno e entregou-se no consulado holandês em Istambul, onde terá ficado a aguardar testes de ADN . De acordo com o Ministério Público holandês, o filho foi-lhe retirado e ficou à guarda da Proteção de Menores.