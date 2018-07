"Angels" e "Leões" distribuídos por diversas prisões

RTP19 Jul, 2018, 16:20 / atualizado em 19 Jul, 2018, 16:22 | País



O grupo multinacional de motociclistas Hells Angels foi investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), devido a acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.





No total há 58 arguidos, sendo que o 59º foi detido na Alemanha.



A decisão final do juiz foi conhecida nesta quarta-feira, depois de três dias de interrogatórios. Os 19 arguidos que ficaram em liberdade estão obrigados a apresentar-se periodicamente às autoridades e estão proibidos de participar na concentração de Faro que começa hoje, quinta-feira, e acaba domingo. Dos 39 membros que ficaram em prisão preventiva, quatro podem passar a prisão domiciliária.



As detenções foram feitas no Algarve, Cascais, Porto e Lisboa.

Em 15 de maio, um grupo de 40 pessoas da Juventude Leonina invadiu o centro de estágios do Sporting, em Alcochete. Atualmente estão detidas 37 pessoas, sendo que 27 estão em prisão preventiva por ofensas contra a integridade física e atos terroristas.



A invasão aconteceu dias depois de Bruno Carvalho, na altura presidente do clube, ter criticado os jogadores. O ataque que vitimou jogadores e técnicos do clube, fez com que nove jogadores rescindissem o contrato com o clube.



Bruno de Carvalho foi destituído da presidência com 71% dos votos.



Em Março, uma rixa num restaurante do Prior Velho entre membros dose dos, grupo de, deixou seis pessoas feridas. O DCIAP e a UNCT desencadearam uma megaoperação que envolveu autoridades de vários países europeus.